Terremoto, domani riaprono gli istituti di istruzione di proprietà della Provincia

A partire dalla giornata di domani, sabato 11 febbraio, gli istituti di istruzione di proprietà della Provincia riapriranno alle lezioni dopo la chiusura decretata in conseguenza delle scosse di terremoto che hanno interessato la città di Siena. I sopralluoghi effettuati dai tecnici non hanno evidenziato criticità. Rimarrà interdetto all’utilizzo, fino a fine lavori di ripulitura dopo i distacchi di alcune porzioni di intonaco, il laboratorio di meccanica dell’Istituto Sarrocchi di Siena, mentre all’Istituto Agrario Ricasoli di Siena si è resa necessaria la segnalazione di restringimenti al passaggio pedonale in alcune aree esterne.