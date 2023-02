Terremoto, restano aperti gli ambulatori dei medici

Lo sciame sismico che da mercoledì notte ha interessato Siena e provincia, con più di 40 scosse, ha portato in via cautelativa alla chiusura di scuole, università e anche alcuni uffici pubblici. Gli studi dei medici di medicina generale, invece, continuano regolarmente la loro attività sul territorio, come sottolinea Maurizio Pozzi, Segretario provinciale Fimmg Siena: “Come medici di medicina generale vogliamo informare tutti i cittadini che i nostri ambulatori sono e rimangono aperti. Non vogliamo far mancare il nostro supporto alla popolazione – prosegue il Segretario – in un momento di certo non facile, e nel quale lo stress potrebbe creare problemi che necessitano di un supporto medico. I nostri pazienti possono contare su di noi come sempre”, ha concluso Pozzi.