Terremoto, paura tra i senesi: “Una scossa mai sentita”

Oltre sessanta scosse di terremoto dalle 21.50 di ieri fino alla mattinata di oggi. Cittadini che si sono riversati nei punti aperti della città, ma anche nelle vie ed in Piazza del Campo. Hanno vissuto ore di paura i senesi a seguito dello sciame sismico che ha colpito la nostra città. Tante le persone che si sono riversate lungo le strade dopo aver visto tremare le proprie case. Ed oggi molti di loro raccontano quanto hanno vissuto.

“Ho sentito tante volte le scosse di terremoto ma una cosa come questa no. Mi ha lasciato terrorizzata – dice una signora -. Ieri stando in centro siamo andati in Piazza del Campo. So che non è il posto più tranquillo ma viene naturale andare a trovare altre persone e condividere le emozioni”. Poi parla un altro senese: “Abito all’ultimo piano in centro e ho sentito una scossa tremenda e mi sono avviato verso un posto aperto. La nottata è stata snervante. Tornato a casa, e capendo che lo sciame si stava allentando, ho provato a dormire”.

Due studenti fuori sede dell’Università di Siena invece hanno deciso di tornare dalle loro famiglie, in provincia d’Avellino. “Ieri siamo andati sotto il tavolo e poi in Piazza del Campo”, spiega uno dei ragazzi. “La scossa è stata brutta. Avevamo già sentito qualcosa del genere. Ma provenendo dall’Irpinia, visto quanto accaduto negli anni’80, abbiamo molta paura. Ecco perché abbiamo deciso di tornare a casa”.