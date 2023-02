Terremoto, il prefetto Forte: “Nel centro di Siena evacuate tre famiglie”

“È stato necessario procedere alla evacuazione di 3 nuclei familiari, in tutto 14 persone, in centro a Siena, San Prospero per la precisione perché c’è un problema alle rampe di scale e i vigili del fuoco hanno richiesto un intervento tecnico sulla struttura della rampa”. Lo ha detto il prefetto di Siena Maria

Forte al termine della riunione del Centro coordinamento soccorso aperto in seguito alla scossa di terremoto di 3.5,

seguita da uno sciame sismico, con epicentro la città del Palio.

“Altre criticità fortunatamente non ce ne sono state” ha aggiunto il prefetto – . Appena saranno eseguiti i lavori provvisionali le famiglie

potranno rientrare nelle loro abitazioni” ha aggiunto il comandante provinciale dei vigili del fuoco Bruno De Paola.

“Ci siamo già attivati per far traslocare le tre famiglie in luoghi più sicuri” ha specificato l’assessore alla Protezione Civile

del Comune di Siena Francesca Appolloni. Le persone sono state accompagnate con i mezzi dell’amministrazione in una struttura alberghiera (Hotel Piccolo Chianti, zona Siena Nord) che si è messo a disposizione.

Grazie alla rete solidale e sociale che Siena sa sempre accendere in caso di necessità le famiglie, con due bambini, stanno bene e sono tranquille. Ringrazio la struttura che si è messa a disposizione, così come i dipendenti comunali che hanno provveduto alla sistemazione delle famiglie stesse. Domani mattina sarà fatto un sopralluogo all’interno dell’edificio per mettere in sicurezza il vano scale del condominio che ha subito delle lesioni durante lo sciame sismico”.