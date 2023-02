Terremoto: attivati due numeri informativi, si va verso la chiusura di palestre, uffici comunali e edifici sportivi

Registrate altre scosse di terremoto a Siena questa mattina, giovedì 9 febbraio. Il Comune di Siena ha attivato la sala operativa della protezione civile comunale“Giancarlo Rossetti” in strada di Cerchiaia. Sono attivati i numeri di telefono 0577 292535 e 292536 per informazioni circa la gestione dell’evento. Si raccomanda l’utilizzo di queste linee per reali e comprovate esigenze, in modo da non occupare inutilmente le linee stesse. Gli operatori della Protezione Civile, così come gli agenti della Polizia Municipale sono a disposizione dei cittadini. Il sindaco di Siena Luigi De Mossi e la giunta, assieme ai dipendenti addetti, rimangono in giro sul territorio per monitorare qualsiasi situazione ed eventuali emergenze ed esigenze. Continua il confronto con le autorità del territorio. In queste ore proseguono anche le valutazioni degli edifici comunali, al momento non si registrano criticità. Gli uffici stanno inoltre approntando specifica ordinanza per chiudere, dopo le scuole, anche edifici sportivi, palestre e tutti gli uffici comunali.

Info utili ai link https://www.iononrischio.it/it/rischi/terremoto/cosa-fare e https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/in-caso-di-terremoto.