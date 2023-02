Terremoto, attiva la centrale operativa della protezione civile. Ceccotti: “Non intasate linee telefoniche, non sappiamo quando finirà”

“Non intasate le linee telefoniche, non sappiamo quando finiranno i terremoti”. È questo il messaggio che manda Paolo Ceccotti, ingegnere capo ufficio tecnico del Comune di Siena, proprio mentre lo sciame sismico sta colpendo Siena dopo la forte scossa di ieri sera. “Le domande sono lecite – spiega ancora -, perché le persone sono impaurite. Però non sa rispondere nessuno a domande sul quando finiranno i terremoti”.

“Per quanto riguarda il cosa fare – prosegue Ceccotti -, sono state diffuse indicazioni anche dai canali social del sindaco, che sono poi le norme di base distribuite da Ingv. La prima cosa da fare è mantenere la calma. Se non ci sono condizioni per rimanere al chiuso si consiglia di raggiungere uno spazio aperto avendo cura di non scegliere spazi angusti. Andare in Piazza del Campo è stata un’idea sbagliata, meglio allora l’Orto dei Pecci o gli Orti dei Tolomei”.