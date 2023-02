Terremoto a Siena, tutti gli aggiornamenti

Lo sciame sismico che ha interessato Siena e le zone limitrofi ha creato vero e proprio panico, tanto da far passare la notte in bianco a molti abitanti della città che hanno sfidato le temperature pungenti della notte e delle prime ore dell’alba.

Molte famiglie si sono riversate nel piazzale della Mens Sana, a Pian del lago e negli spazi più aperti. La prima scossa di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 21:51 ad una profondità di 8 km con epicentro tra porta Tufi e porta Romana ed ha avuto una durata di circa 4 secondi. Il terremoto è stato sentito nitidamente anche in molte parti della nostra provincia, come a Quercegrossa, Arbia, Montaperti, Sovicille, San Rocco a Pilli, Poggibonsi, Colle Val d’Elsa, Chiusdino, Monteroni d’Arbia e Montalcino.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.5 è classificato come terremoto “molto leggero” e viene descritto nel modo seguente: spesso avvertito, ma generalmente non causa danni.

La prima scossa registrata a Siena è stata equivalente ad un’esplosione di circa 20 Tonnellate di TNT. Per fare un paragone sulla potenza, il sisma che ha colpito la Turchia è stato uguale all’esplosione di 1000 bombe atomiche all’idrogeno ovvero quasi 1500 volte più potente di quella che abbiamo avvertito.

La nostra città fortunatamente si trova in una zona a rischio sismico modesto e la ciclicità dei terremoti con la relativa intensità lo dimostra fin dai tempi antichi. Tutto ciò non è dovuto alla famosa storiella che da sempre si sente dire: “A Siena i terremoti non fanno danni perché sotto è vuota”, il motivo vero sta soltanto nelle faglie che si trovano sotto di essa.

Negli anni si sono verificati terremoti come quello avvenuto ieri sera o con magnitudo ben superiore ma anche se sembrerà strano, il tutto rientra nella normalità del territorio perché sta a significate che la terra è “viva”. L’ultima scossa che creò paura in città avvenne 38 anni fa il 24 ottobre 1985, la terra tremò con magnitudo 3.0 e fece uscire centinaia di persone dalle proprie case.

TUTTE LE SCOSSE REGISTRATE L’8 FEBBRAIO CON MAGNITUDO SUPERIORE A 1.5: 01] ore 21:51 magnitudo 3.5 (stima 4.3); 02] ore 21:53 magnitudo 2.4; 03] ore 21:55 magnitudo 1.8: 04] ore 21:58 magnitudo 2.4; 05] ore 22:02 magnitudo 2.1; 06] ore 22:04 magnitudo 1.6; 07] ore 22:08 magnitudo 2.7; 08] ore 22:10 magnitudo 2.0 ; 09] ore 22:11 magnitudo 1.8; 10] ore 22:22 magnitudo 1.7; 11] ore 22:36 magnitudo 2.6; 12] ore 22:39 magnitudo 1.9; 13] ore 22:54 magnitudo 2.7; 14] ore 23:00 magnitudo 1.9; 15] ore 23:01 magnitudo 1.7; 16] ore 23:08 magnitudo 1.8 ;17] ore 23:12 magnitudo 1.9 ;18] ore 23:12 magnitudo 2.4 ;19] ore 23:25 magnitudo 2.2 ;20] ore 23:35 magnitudo 1.9 ;21] ore 23:40 magnitudo 1.6 ;22] ore 23:59 magnitudo 1.8

TUTTE LE SCOSSE REGISTRATE IL 9 FEBBRAIO CON MAGNITUDO SUPERIORE A 1.5; 01] ore 00:11 magnitudo 1.6; 02] ore 00:31 magnitudo 2.0; 03] ore 00:36 magnitudo 1.8; 04] ore 01:04 magnitudo 1.2; 05] ore 01:07 magnitudo 2.1; 06] ore 01:50 magnitudo 1.9 ;07] ore 02:24 magnitudo 1.9 ;08] ore 02:54 magnitudo 1.8 ;09] ore 03:33 magnitudo 1.8 ; 10] ore 05:51 magnitudo 1.7; 11] ore 8:14 magnitudo 2.2; 12] ore 8:19 magnitudo 2.8

EPICENTRO DELLE SCOSSE CON MAGNITUDO SUPERIORE A 1.5 – 1 Tra porta Romana e porta Tufi; 2 Istituto Tito Sarrocchi; 3 Camporegio; 4 Stada della Peruzza; 5 San Prospero; 6 Piazza del Campo; 7 Via Fontanella ; 8 San Prospero; 9 Strada di Pescaia;10 tra Marciano e Custoza; 11 Cappuccini; 12 Cappuccini; 13 porta Romana; 14 Santa Regina; 15 Fortezza Medicea; 16 Strada di Pescaia; 17 Cappuccini; 18 Via del Comune; 19 Strada di Certosa; 20 Cappuccini; 21 Tolfe; 22 Petriccio; 23 Cappuccini; 24 Piazza del Campo; 25 Cappuccini; 26 Renaccio; 27 Renaccio; 28 Osservanza; 29 Fortezza Medicea, 30 Fonti di Pescaia, 31 Santa Regina, 32 Val di Pugna, 33 Santa Regina, 34 Ascarello

LE 25 SCOSSE PIÙ FORTI REGISTRATE NELLA PROVINCIA DI SIENA DAL 1100 AD OGGI (Rapportate da Ingv alla scala Richter): 25 agosto 1909 Crete senesi 5.5; 19 settembre 1919 Amiata 5.4; 19 aprile 1726 Crete senesi 5.3; 27 novembre 1545 Val d’orcia 5.3; 3 gennaio 1781 Crete senesi 5.1; 1 ottobre 1741 Siena 5.1, 4 giugno 1496 Siena 5.1; 16 dicembre 1320 Siena 5.1, 18 ottobre 1804 Valdelsa 5.1, 25 agosto 1909 Crete senesi 5.0; 13 settembre 1911 Chianti 5.0; 8 gennaio 1926 Amiata 4.9; 11 gennaio 1781; Crete senesi 4.8, 14 giugno 1575 Siena 4.8, 3 novembre 1948 Amiata 4.8; 20 settembre 1697 Siena 4.8; 24 marzo 1679 Val d’orcia 4.8; 27 dicembre 1361 Siena 4.7; 22 settembre 1901 Valdelsa 4.6; 1 ottobre 1697 Siena 4.6, 15 ottobre 1449 Crete senesi 4.6; 20 dicembre 1697 Siena 4.6; 22 ottobre 1871 Chianti 4.6; 16 settembre 1962 Chianti 4.5; 12 aprile 1859 Siena 4.5

Gabriele Ruffoli