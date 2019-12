Terrecablate, nuovo investimento per una rete sempre più veloce

Presentata oggi la nuova rete 100G di Terrecablate in collaborazione con Texor, un nuovo collegamento che consentirà ancora più alte prestazioni per servizi di telefonia e internet. Con oltre 750Km di fibra, Terrecablate è il più grande centro di riferimento per la provincia senese, l’obiettivo principale è quello di garantire una velocità internet ancora più avanzata verso un numero elevato di utenti in costante crescita.

“La nuova tecnologia ci abilita ad una nuova era digitale – afferma Simone Bartalini, direttore generale di Terrecablate – tutti i tipi di consumo sono drasticamente cambiati: abbiamo assistito ad un utilizzo sempre più spinto verso gli smartphone e computer ed i vecchi servizi non erano più soddisfacenti. Oltretutto c’è stato uno spostamento degli utenti aziendali, essi si avvalgono sempre più dei servizi cloud che richiedono un accesso sempre più elevato, in quanto se la connettività non funzionasse i servizi cloud non esisterebbero”.

“Una rete progettata per essere scalabile, quindi potenziabile in rapporto al cambio di utilizzo che ne verrà fatto negli anni a seguire”, continua Bartalini.

Terrecablate fa un altro passo verso il futuro, modernizzandosi e presentando servizi innovativi atti a durare nel tempo. Sono infatti presenti reti di accesso in tecnologia gigabith ethernet, con bande trasmissive fino a 10Gbps, per l’allacciamento di realtà aziendali e istituzionali di grandi dimensioni, infrastrutture di accesso xDls, Fttc, Ftth destinate principalmente alle piccole e medie imprese.

Una realtà importante che vuole essere sempre più presente sul territorio, cercando di trovare sempre più la massima soddisfazione verso i suoi utenti.

“Non anticipiamo il futuro, lo abbiamo sempre anticipato – ci fa sapere Marco Turillazzi, amministratore unico di Terrecablate – siamo dei precursori della nuova tecnologia. Oggi presentiamo servizi sempre più elevati, un fiore all’occhiello invidiato dai competitor. Non è importante solo soddisfare i propri utenti, è importante soddisfare tutti i componenti che ruotano intorno ad un’azienda. Una delle mission di Terrecablate è essere presente sul territorio cercando di creare anche occupazione”.

Ruolo importante in questa modernizzazione digitale lo ha ricoperto anche l’azienda Texor, che ha sposato in pieno il progetto proposto dalla società senese, partecipando all’aggiornamento della nuova rete.

Niccolò Bacarelli