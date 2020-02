Bellezza, storia e tradizione: le Terre di Siena si raccontano alla Bit di Milano

E’un video che contiene le bellezze di Siena, della Valdorcia e di tutto il nostro territorio che presenta alla Bit di Milano l’Ambito Terre di Siena, presente alla fiera grazie agli spazi messi a disposizione da Toscana Promozione Turistica. Oggi alla fiera sono stati illustrati 18 nuovi itinerari turistici.

“Desideriamo presentare la destinazione Terre di Siena in una veste totalmente nuova, svelando segreti, curiosità e leggende che da secoli contraddistinguono questo territorio – ha commentato l’assessore al Turismo, Alberto Tirelli-“. Presente anche il responsabile dell’Ambito Terre di Siena Gianluca Pocci che ha aggiunto: “Le Terre di Siena sono un territorio ricco di bellezze, storie e tradizioni. Una ricchezza talmente ampia che offre al turista infinite possibilità di scoperta. Ecco perché abbiamo deciso di sviluppare nuovi itinerari che permettano di conoscere questo territorio in un modo nuovo”.

“Siena ogni strada un segreto – Itinerari alla scoperta di storie, personaggi, pagine letterarie” nascono allo scopo di offrire al turista una scoperta di Siena al di là dei consueti itinerari e con un approccio che faccia percepire anche il sentimento, le emozioni, la cultura racchiusi nella storia della città.

Un modo per decentralizzare i flussi turistici orientandoli attraverso luoghi della città meno conosciuti, ma non per questo meno belli e meritevoli di essere raccontati e vissuti. “Siena ogni strada un segreto”, vuole essere una raccolta di itinerari, sicuramente implementabili, ad uso di visitatori che, una volta arrivati in città, potranno avere, grazie agli info point dislocati sul territorio, la possibilità di conoscere itinerari fuori dalle normali rotte. Ai loro occhi si aprirà una città inedita, straordinaria per i numerosi tesori che sarà in grado di mostrare e ricca di storie meno conosciute ma che hanno contribuito a rendere Siena immortale.

“Non solo – continua Gianluca Pocci – quest’anno abbiamo deciso di offrire al turista la possibilità di scegliere fra nove nuovi itinerari a tema religioso che racconteranno il territorio mettendo insieme conoscenze, suggestioni letterarie, emozioni, storie e vicende sui Santi e Beati che hanno vissuto o attraversato le Terre di Siena”.

“Terre di Siena terre mistiche – In viaggio attraverso i cammini della fede” sono nove itinerari spirituali che vogliono valorizzazione i luoghi della fede dei Comuni delle Terre di Siena: Siena, Monteroni d’Arbia, Buonconvento, Rapolano Terme, Asciano, Sovicille, Monticiano, Chiusdino, Murlo. Gli itinerari potranno essere approfonditi all’interno del nuovo portale di promozione turistica www.terresiena.it che sarà presto on-line.

I percorsi hanno come target quello del visitatore pellegrino o più semplicemente del turista curioso che vuole esplorare nuove destinazioni turistiche dislocate sul territorio. Un’attività che è partita dalla selezione tra i 234 luoghi della fede presenti e che si è sviluppata attraverso una narrazione delle suggestioni più significative presenti in ciascun territorio. Il racconto, del tutto inedito, è stato sviluppato in modo tale da costituire un filo conduttore che indurrà il visitatore e il pellegrino e realizzare il suo viaggio lungo i luoghi della fede.

Sempre alla Bit di Milano era inoltre presente Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana lanciano una complessa azione di ingaggio online rivolta a coloro che sono in viaggio in Toscana, sono stati o hanno in programma una vacanza in questa splendida regione. Non una campagna di comunicazione ordinaria, ma l’animazione di un racconto web della Toscana che esiste già, ed è molto diffuso su tutti i canali social, ma con un ulteriore grande obiettivo: stimolare gli utenti a scattare immagini, conquistando la rete con la bellezza identitaria di questa destinazione.

#myTuscany, l’hashtag di destinazione. Nasce l’hashtag di destinazione, quello che da oggi in poi sarà utilizzato dalla grande community dei viaggiatori e funzionerà da collettore unico del grande racconto che stanno componendo milioni di turisti, sempre più social e connessi alla rete.

I dati di visittuscany.com in questo senso sono eloquenti, facendo un raffronto tra il 2019 e il 2018: 10.575.486 pagine visualizzate (+68% rispetto al 2018), 4.517.721 sessioni (+15% rispetto al 2018), 3.543.014 visitatori (+16% rispetto al 2018). Tra gli utenti principali di Visit Tuscany ci sono gli italiani che rappresentano il 47% del totale (+20,5% rispetto al 2018), seguono gli americani al 20% del totale (+7,5% rispetto al 2018) e gli inglesi che sono il 9% degli utenti con una quota di crescita invariata rispetto al 2018.

#myTuscany is. L’azione di ingaggio è un invito a condividere una personale e unica idea di Toscana, attraverso le proprie parole e la propria visione, con l’uso di un aggettivo: è il turista a definire la Toscana, in quell’autentico sentimento che questa terra consente a ciascuno di avere.

E dunque #myTuscany is “romantic”, “pure energy”, “wild”, “timeless”, “adrenaline”, “an endless day”, “delicious”, “changing me”, “a journey of my soul”, “the place where to return”. Migliaia di possibilità, di punti di vista, di esperienze fino ad essere semplicemente “just mine”.

E’ questo il concept dell’azione di ingaggio attraverso l’hashtag #myTuscany, che prevede il coinvolgimento degli stessi utenti nel postare foto e definire la “propria” Toscana.