Terra di Siena International Film festival: il trionfo di ‘Lettera H’ ispirato al mostro di Firenze

“Lettera H” trionfa nella 23esima edizione del Terra di Siena International Film festival. Il film di Dario Germani liberamente ispirato alla cronaca dei delitti del mostro, ha colpito dritto al cuore critica e pubblico, trasmettendo in modo reale la paura e l’amore (nel video, sotto, le interviste ai protagonisti realizzate da Katiuscia Vaselli).

Sotto la direzione artistica di Antonio Flamini, il Terra di Siena International Film festival si è concluso con grandissimo successo di pubblico e di critica che ha gremito il cinema Pendola per assistere alle proiezioni di un festival che si è distinto per la sua “mission”: far emergere e premiare giovani cineasti con opere prime e seconde.

Ha vinto il Sanese d’oro e la targa , quale miglior film 2019 Lettera H di Dario Germani un’opera ispirata alla vicenda del Mostro di Firenze che ha colpito moltissimo il pubblico.



Alla cerimonia di premiazione a Palazzo Chigi, sede della prestigiosa Accademia Musicale Chigiana di Siena sono stati consegnati i premi anche all’attore Maurizio Mattioli per la commedia, mentre il miglior attore è stato scelto Joe Capalbo per Lucania : terra sangue e magia, quale migliore attrice è stata premiata Lidia Vitale per La partita. Il Premio alla carriera per la migliore attrice non protagonista è andata a Barbara Enrichi per Ritorno alla mia vita. Premio del pubblico per l’opera prima è andato al film Forse è solo mal di mare prodotto da un gruppo di industriali di Prato. Ha preso la prestigiosa targa “Città di Siena” come miglior film internazionale il bellissimo Show me what you got della regista Premio Oscar Svetlana Cevko.



Il personaggio dell’anno è Robert the Bruce cui è dedicato l’omonimo film di Richard Grey. Miglior documentario è andato al film candidato Oscar 2019, A Son Man dall’Ecuador.

Premio speciale per la distribuzione è stato consegnato a Lucy De Crescenzo . Il Seguso Award è andato all’attore napoletano Massimiliano Gallo, presente al cinema in ben cinque film tra cui quello di Mario Martone presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e in questi giorni nelle sale. Quale miglior attrice emergente è stata premiata Francesca Luce Cardinale, nipote di Claudia.



La serata conclusiva che è stata seguita con grande successo dal pubblico senese si è svolta domenica 29 settembre con l’omaggio a due grandi registi: Piero Vivarelli, regista senese e Claude Lelouch, regista francese che con il suo terzo capitolo dedicato ai protagonisti del film Un uomo una donna ha chiuso il sipario su una kermesse come il Terra di Siena International Film Festival che con l’oltre ventennale attività è considerata una grande vetrina per il cinema nazionale e internazionale con oltre 100 ospiti tra attori, registi, produttori, esercenti, giornalisti, critici, che si incontrano nella città di Siena per discutere, parlare di cinema , con l’obiettivo di promuovere e divulgare la cultura cinematografica.