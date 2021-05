Termina l’attesa di ‘Aspettando il Giro d’Italia’: il 20 maggio, con il via da Piazza del Campo, alle 11:20, della tappa senese della storica corsa su due ruote. La partenza di una, tra le più prestigiose manifestazioni sportive del nostro Paese, sarà preceduta da una passerella dei bimbi della società ciclistica ‘Pedale senese’. Un ricco calendario che proseguirà anche dopo la mitica ‘corsa rosa’, il 22 maggio, con la manifestazione promozionale di duathlon ‘Pane e olio’ in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica ‘Il gregge ribelle’.

La corsa, non competitiva, riservata a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni prevedrà, come prova, un allenamento collettivo diviso in tre frazioni appunto (corsa, bici e corsa), da fare senza interruzione, all’interno del velodromo dell’Acquacalda, e negli spazi adiacenti completamenti chiusi al traffico. Il ritrovo, la verifica dell’iscrizione e la consegna dei pettorali, prevista alle 14:30, anticiperà la prova vera e propria, alle ore 16, e suddivisa per categorie. I minicuccioli (anno 2014-2015) dovranno affrontare 100 metri di corsa, 250 di bici e altri 50 di corsa. I cuccioli (2012-2013): 200, 500 e 100. Gli esordienti (2010-2011) 400, 1500 e 200. Infine, i ragazzi (2008-2009) affronteranno 800, 3000 e 400 metri.

Dopo l’impresa sportiva, alle ore 18, una merenda offerta a tutti i partecipanti, Per partecipare è richiesto abbigliamento sportivo, scarpe da corsa, bici mountainbike e casco protettivo.