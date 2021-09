Teramo e Siena non vanno oltre lo 0-0, Gilardino: “Contento dell’atteggiamento”

“Sono molto contento dell’atteggiamento dei ragazzi, come ho detto anche a loro”, queste le parole di Alberto Gilardino che commenta il pareggio a reti bianche arrivato questa sera sul difficile campo di Teramo. “Loro sono una squadra – prosegue il tecnico bianconero – in condizione ed erano alla prima partita in casa. Peraltro il campo era in manto sintetico, superficie sulla quale non avevamo ancora mai giocato”.

“La partita è stata molto equilibrata – spiega Gilardino – ovviamente dovrò rivederla. La squadra ha lottato e ci ha messo l’anima”.

“Una partita difficile – dice invece Ivan Lanni, portiere bianconero nonché fra i migliori in campo grazie alle sue parate -, loro sono una buona squadra che pressano bene e ci hanno messo in difficoltà”. “Siamo stati bravi – conclude l’estremo difensore – a portare a casa un punto”.