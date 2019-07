Tennis, la senese Maria Masini promossa in serie A

Con due vittorie in singolo e doppio, Maria Masini trascina la squadra del Circolo Tennis Firenze in serie A ribaltando la sconfitta per 3-1 dell’andata subita sul campo del Castellazzo Parma.

Maria Masini, Alessia Bianchi e Elisa Cordovani vincono i loro singolari e si prendono addirittura un match point con il primo doppio per chiudere subito lo scontro sul 4-0. Ma le avversarie Leyria/Tcherkes Zade non si arrendono facilmente e portano le due squadre in perfetta parità col risultato dell’andata (3-1). Il CT Firenze conferma quindi la fiducia al duo Cordovani/Masini che scendono in campo per il doppio di spareggio e superano le stesse avversarie Leyria/Tcherkes Zade con il punteggio di 76 75 e consentono al pluricentenario e più prestigioso club italiano di tornare dopo molti anni nel massimo campionato degli affiliati.

Un plauso alla direzione sportiva che ha saputo schierare una formazione composta completamente da atlete del vivaio: Alessia Bianchi (1990), Maria Masini (1994), Giulia Mastelloni (1994), Elisa Cordovani (1998) e Bianca Caselli (2004) con un’età media di 23 anni.