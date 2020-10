Maltempo e temperature in picchiata, ma da oggi anche a Siena si può accendere il riscaldamento. Qualche giorno fa infatti il sindaco Luigi De Mossi, “stante l’andamento climatico e le condizioni meteo, ha firmato l’ ordinanza N.160 del 16 ottobre 2020, con la quale dispone l’apertura degli impianti di riscaldamento pubblici e privati con decorrenza dal 19 ottobre 2020, in deroga alle vigenti misure in materia, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 16/04/2013 n.74”, si legge in un comunicato.