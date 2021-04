Una nuova serie televisiva diretta dal maestro dell’horror, Dario Argento, vedrà Siena ed il Palio come protagonisti. Il regista romano ha dato vita a vere e proprie pietre miliari del cinema come ‘Profondo Rosso’ e ‘Suspiria’. La serie in oggetto sarebbe quella dal titolo ‘Longinus’, un thriller, con elementi soprannaturali ambientato tra le Alpi francesi di Grenoble e Siena.