Teatri di Siena, Alessandro Benvenuti: “Grande partecipazione agli spettacoli, sono commosso”

Il direttore dei teatri di Siena Alessandro Benvenuti ha commentato positivamente la risposta dei senesi all’iniziativa Siparte. “Mi sono commosso nel vedere la gioia e il desiderio di tanto persone nel tornare ad una forma di socialità, nel tornare ad ammirare gli spettacoli” , ha detto. “Ho visto i filmati con tanti bambini e mi è venuto da piangere: in qualche modo sono tornato bambini anche io”, afferma Benvenuti che poi aggiunge ” di fronte all’arte di queste persone si torna all’incanto che il teatro, se ben fatto, regala al pubblico”. Poi l’appello alla cittadinanza “continuate a seguirci, in estrema sicurezza, in questa nostra avvenuta estiva”. Durante la giornata, come riferisce il Comune, Benvenuti, accompagnato dal sindaco Luigi De Mossi, ha visitato il Santa Maria della Scala