Teatri di Siena, Alessandro Benvenuti direttore artistico fino al 2023

Con un atto la giunta comunale ieri ha rinnovato per altri tre anni la guida di Alessandro Benvenuti ai Teatri di Siena. Benvenuti svolgerà il servizio di direzione artistica fino al 30 giugno 2023. La sua offerta, l’unica ad essere stata presentata- è di poco superiore ai 140mila euro, inclusa l’Iva.

Nei tre anni della futura gestione di Benvenuti potrebbe aleggiare lo spettro della pandemia che ha già colpito la scorsa stagione teatrale, per questo da Palazzo Pubblico si è messa ai ripari e nell’atto che si trova nell’Albo Pretorio si legge che “l’amministrazione comunale si riserva di annullare/rinviare/postporre/prorogare il contratto in oggetto a seguito del perdurare di provvedimenti inerenti la lotta alla diffusione del Coronavirus covid19”.Benvenuti, lo ricordiamo, è stato nominato direttore artistico di Rozzi e Rinnovati la prima volta nel maggio 2019. Nelle strategie del sindaco Luigi De Mossi la sua scelta “concretizza appieno il concetto di cultura da promuovere per la valorizzazione e il rilancio di Siena attraverso una progettualità capace di soddisfare i consumatori di cultura, sempre più esigenti e consapevoli, e senza i quali il prodotto artistico non avrebbe ragione di esistere”, questo si legge in una vecchia nota stampa.