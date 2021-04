Taxisti senesi in lutto, è scomparso Franco Borghi

Lutto per i taxisti di Siena, che nella giornata di oggi hanno pianto la scomparsa di Franco Borghi, punto di riferimento per anni della categoria e persona molto nota in città. Il lutto è doppio per il figlio Nicola Borghi, attuale presidente del Cotas. Viste le restrizioni Covid le esequie dovranno necessariamente svolgersi in modalità contenuta: “Franco è sempre stato uno di noi, un amico e collega esemplare”, sottolineano i colleghi del Cotas, “Un grande abbraccio a Nicola, il nostro presidente, sperando che il nostro affetto possa lenire almeno in minima parte il suo dolore e quello della famiglia”, conclude la nota dei taxisti senesi.