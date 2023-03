Tavolini di bar e ristoranti nelle strade senesi fino al 18 giugno, poi si vedrà

Tavolini di bar e ristoranti nelle strade senesi fino al prossimo 18 giugno. Il Comune di Siena fino a questo momento ha preso tale decisione: tuttavia il Decreto Milleproroghe permette di rinviare e di posticipare questa data, e questa opportunità per le attività del territorio, fino alla fine di dicembre. L’attuale amministrazione, che è in scadenza, valuterà il da farsi per quel che riguarda i prossimi mesi. A palazzo pubblico, comunque, il dibattito sull’argomento non si è mai fermato. Per il momento la scelta è stata quella di fissare come data limite alla presenza di tavolini per le strade della città al 18 giugno, ma l’attuale giunta anche se in scadenza potrebbe optare ugualmente per la proroga fino alla fine di dicembre.

L’argomento è delicato, in quanto comprende e coinvolge la possibilità di effettuare una pianificazione per le attività del centro storico anche per quel che riguarda l’occupazione e quindi i lavoratori occupati. C’è da progettare, infatti, un periodo estivo nel quale a Siena sono ovviamente attesi tanti visitatori.

“Vedremo come riuscire a mediare tra la volontà dei cittadini e quella di chi ha un’attività – afferma l’assessore comunale con deleghe a commercio e turismo, Stefania Fattorini – e dunque mettere d’accordo queste due situazioni. È una questione anche di equilibri, va trovato dunque un accordo tra le esigenze di tutti”.

Il Comune di Siena deve dunque cercare di fare sintesi e coniugare le esigenze delle attività con quelle dei cittadini. Un tema, questo, noto e dibattuto da tempo in una città che deve contemporaneamente rispettare determinati parametri e caratteristiche in quanto patrimonio Unesco dell’umanità.