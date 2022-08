Taverne d’Arbia: dal Pnrr ecco i due milioni per i percorsi ciclopedonali e per il ponte

Poco meno di due milioni di euro per realizzare i percorsi ed un ponte ciclopedonali sull’Arbia, nella zona di Taverne d’Arbia. Sono le risorse che arriveranno al Comune e che fanno parte degli oltre 19 milioni di euro di fondi Pnrr destinati a palazzo pubblico per 13 portare avanti interventi. Il contributo verrà erogato secondo la seguente modalità: il 10 per cento dell’importo finanziato per ogni singolo progetto, a titolo di acconto; il 20 per cento del finanziamento, all’affidamento dei lavori; il 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente; il 10 per cento sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione degli interventi finanziati. Alcuni di questi finanziamenti Pnrr però saranno erogati se il Comune rispetterà i target previsti nella missione di riferimento del Piano, che in questo caso è la numero 5 sull’ inclusione e la coesione. L’intervento di palazzo pubblico rientra nel piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024