Tariffe a prezzo agevolato per gli studenti dell’Università di Siena: ok alle convenzioni con le imprese del trasporto

Studentesse e studenti dell’Università di Siena, ma anche i dipendenti, possono usufruire di sconti su mezzi pubblici. Le aziende convenzionate che permettono alla comunità universitaria di acquistare biglietti a prezzo agevolato sono: Trenitalia, Flixbus Italia, Itabus, Tiemme spa, Autolinee Toscane.

“L’Università di Siena sta lavorando per ridurre le tariffe e rendere meglio accessibili i propri poli universitari. Oltre alle convenzioni già attive, sono in corso le procedure con enti e imprese per realizzarne altre e in particolare per ridurre il costo degli abbonamenti studenti al trasporto pubblico urbano – dichiara il professor Stefano Maggi, delegato del Rettore per i trasporti e la mobilità sostenibile –. L’intento dell’Università è quello di andare sempre più verso la mobilità sostenibile, che consiste nell’uso a rete dei trasporti, facendo perno sui mezzi in servizio pubblico”.

Trenitalia permette alla comunità universitaria di viaggiare a tariffa agevolata su Frecce e Intercity. L’offerta consiste in uno speciale sconto del 20 per cento valido per l’acquisto di biglietti. È necessario essere titolare di una Cartafreccia Trenitalia (si può richiedere gratuitamente) e associare la propria carta al programma specifico Trenitalia for Business.

FlixBus Italia, la convenzione riguarda l’acquisto di biglietti a prezzo agevolato. Lo sconto previsto è del 10 per cento e per usufruirne occorre collegarsi alla pagina web “Convenzioni FlixBus” sul sito dell’azienda e digitare username e password unica dell’Università di Siena. Si otterrà di seguito un codice sconto da utilizzare per la prenotazione, con un massimo di due codici al mese (escluso il mese di agosto e le vacanze di Natale).

Itabus consente alla comunità universitaria di viaggiare e tariffa agevolata usufruendo di uno sconto del 10 per cento per i viaggi sulle autolinee a media e lunga percorrenza. Per ricevere il voucher sconto e successivamente un altro voucher al mese, occorre iscriversi alla newsletter aziendale con il proprio account universitario. Il voucher va inserito in fase di pagamento, per ottenere la riduzione di tariffa.

Tiemme spa permette uno sconto del 10 per cento sul prezzo dei biglietti per la linea Siena-Grosseto-Fiumicino Aeroporto per gli studenti e i dipendenti. Per poterne usufruire occorre registrarsi con la email dell’Università e richiedere la tessera digitale gratuita (l’attivazione della tessera non è immediata, richiede circa un giorno).

Autolinee toscane offre agevolazioni rivolte al personale docente e tecnico amministrativo dell’Ateneo in servizio nelle sedi di Siena, Arezzo e Grosseto. Lo sconto è del 5 per cento e vale per gli abbonamenti annuali urbani ed extraurbani emessi da Autolinee Toscane. Ulteriori agevolazioni potranno riguardare gli abbonamenti con sconti consistenti per gli studenti sul trasporto pubblico locale, in convenzione con Azienda regionale DSU e Comune di Siena.

Tutte le informazioni e i dettagli sulle singole convenzioni sono consultabili online all’indirizzo: sostenibilita.unisi.it/mobilita.