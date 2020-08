Tappa nel Senese per il “Cholo” Simeone, l’allenatore dell’Atletico Madrid in Val d’Orcia

Vacanza in Val d’Orcia per il “Cholo” Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid ed ex giocatore di Inter e Lazio, fa sapere MontalcinoNews.com, è passato ieri da Montalcino e ha visitato il centro storico, comprando del Brunello nell’enoteca Vino al Vino di Gianluca Turchi. Con lui anche la figlia e la moglie, la modella argentina Carla Pereyra, che è stata attratta invece da un altro prodotto d’eccellenza di Montalcino, l’olio extra vergine. Simeone e Pereyra, tra l’altro, si sono spostati lo scorso anno vicino Casole d’Elsa, dimostrando il grande amore verso la Toscana. Dove ha giocato per due anni, nella Fiorentina, il figlio Giovanni, attaccante adesso in forza al Cagliari.