Tappa nel Senese per Alessandro Borghese: Valdorcia e Valdichiana protagoniste di 4 Ristoranti

Chianciano Terme, Pienza, Montepulciano e Montalcino. La Valdorcia e della Valdichiana sono le protagoniste della puntata di martedì 22 dicembre di Quattro ristoranti con la sfida tra quattro agriturismo di questi comuni. Il viaggio itinerante dello chef Alessandro Borghese era approdato infatti anche a Chianciano Terme alla ricerca del miglior ristorante della Valdorcia.Manca quindi davvero poco per scoprire quali sono i ristoranti che si sfideranno nella popolare trasmissione televisiva condotta da Borghese ed in onda in prima serata su Sky Uno.”Sarà una vetrina non solo per gli chef ed i propri ristoranti, ma anche e soprattutto per le materie prime e la cultura enogastronomica del nostro territorio, punti di forza di queste zone, oltre che per i nostri tesori storici, culturali, naturali, termali e paesaggistici” a dichiararlo l’Assessore di Chianciano Terme Damiano Rocchi, che dopo aver preso i contatti con la produzione, ha curato il progetto. “Il Comune di Chianciano Terme ha fatto da capofila in questo percorso che abbiamo poi condiviso con gli altri Comuni. Esprimiamo soddisfazione perchè si tratta di un’ulteriore vetrina per valorizzare ilnostro territorio”.