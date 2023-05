Tappa a Siena per il console Usa Ragini Gupta, incontri con il prefetto Pirrera ed il rettore Di Pietra

Giornata senese per la console generale degli USA Ragini Gupta. Il funzionario degli States si è incontrata in Prefettura con il Prefetto Matilde Pirrera e all’Università con il Rettore Roberto Di Pietra.

Il colloquio tra Gupta e Pirrera, spiega una nota dell’Ufficio del Governo, “ha rappresentato l’occasione per un’analisi delle varie tematiche d’interesse comune e per un proficuo confronto su temi di interesse generale in grado di favorire la cooperazione bilaterale tra le due istituzioni”. Il Prefetto e il console hanno evidenziato, durante il colloquio, “come la provincia senese sia territorio d’elezione per molti cittadini statunitensi che qui trascorrono parte del loro tempo, operando in perfetta sinergia con la comunità locale.

Al termine dell’incontro è stato assicurato il reciproco impegno perché si dia ulteriore impulso ai già proficui rapporti di collaborazione istituzionale”, continua il testo.

Quanto all’incontro con il Rettore questo “ha rappresentato l’occasione per illustrare alla cnsole Gupta i progetti di cooperazione accademica e di mobilità studentesca che l’Università di Siena da molti anni ha attivato con importanti istituzioni universitarie americane. La console ha auspicato un consolidamento dei già ottimi rapporti accademici e culturali con l’Ateneo. Il Rettore Di Pietra ha quindi illustrato i numerosi programmi di studio in lingua inglese e le possibili novità nell’internazionalizzazione dei corsi, anche post-laurea. Nell’occasione ha invitato la Console al prossimo Graduation Day del 17 giugno, la giornata dedicata ai laureati dell’ultimo periodo accademico, durante il quale verrà consegnata la laurea magistrale ad honorem all’immunologo statunitense Anthony Stephen Fauci, oltre che al direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena Professor Rino Rappuoli”, spiegano dall’ateneo.