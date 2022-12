Tanta grinta e poche occasioni al Franchi: finisce 0-0 tra Robur e Ancona

Finisce 0-0 tra Robur Siena ed Ancona al termine di una partita avara di emozioni. Le due squadre si affrontano in modo ordinato, con molta attenzione a non subire. Per il Siena si tratta del quinto punto in tre partite, anche se tra i tifosi rimane qualche rimpianto per la partita col Fiorenzuola dove sorte e portiere avversario hanno negato i tre punti alla truppa di Pagliuca. Adesso per il Siena si prospetta un Natale nelle zone di metà classifica prima di tornare in campo, l’8 gennaio, sul campo all’apparenza proibitivo della Reggiana.

Siena: (4-3-2-1) Lanni; Raimo, Silvestri, Riccardi, Favalli; Castorani, Leone, Belloni; Frediani, Disanto; Paloschi.

Panchina: Manni, Farcas, Meli, Rizzitelli, Arras, Bianchi, De Paoli, De Santis, Picchi, Franco.

Allenatore: Guido Pagliuca.

Ancona: (3-4-3) Perucchini; Mondonico, De Santis, Bianconi; Barnabà, Simonetti, Gatto, Martina; Mattioli, Moretti, D’Eramo.

Panchina: Piergiacomi, Vitali, Lombardi, Berardi, Paolucci, Petrella, Pecci, Brogni, Fantoni, Prezioso.

Allenatore: Gianluca Colavitto

Primo tempo che scorre via senza grosse emozioni, con le squadre che si dedicano prevalentemente allo studio l’una dell’altra. La prima vera occasione del match arriva al 40′ con Paloschi che raccoglie la sponda di un compagno, ma il portiere marchigiano all’ultimo momento riesce ad intervenire e deviare. Sugli sviluppi del corner è Favalli che rimette in mezzo il pallone ma questa attraversa lo specchio della porta prima che un difensore la possa spazzare ancora in corner. Al terzo tentativo è ancora Favalli a colpire ma stavolta il tentativo dell’attaccante termina sopra la traversa. Prova a rispondere l’Ancona con D’Eramo ma stavolta è Lanni a fare buona guardia e riesce a bloccare la palla. Proprio D’Eramo è costretto ad uscire per un infortunio riportato al momento del tiro. Il primo tempo termina sul punteggio di 0-0.

Il secondo tempo si apre con una punizione per gli ospiti, calciata da Prezioso, che però termina alta sopra la traversa. Cerca la risposta la Robur che manda al tiro Paloschi dopo 5′, ma la conclusione viene murata da un difensore anconetano. Ancora Siena in avanti con Disanto che pressa Perucchini, il quale se la cava per pochissimo. Prova la conclusione Simonetti ma il tiro viene respinto da un difensore. All’81’, da corner, è Riccardi che devia di testa il traversone ma la sfera termina a lato di un soffio. Adesso i marchigiani giocano di rimessa e all’85’ mandano Petrella alla conclusione, l’attaccante però non punisce ed il tiro esce strozzato. Al Franchi, dopo 4′ di recupero, l’arbitro manda le squadre a riposo consegnando loro un punto per parte.