Tamponi, nuovo allestimento per il drive through di Siena

Il drive through dell’Azienda Usl Toscana Sud Est per i tamponi Covid, allestito nel parcheggio del palazzetto della Mens Sana di Siena, è stato dotato di due nuove attrezzature. Il Terzo Stormo dell’Aeronautica militare di Villafranca di Verona ha fornito e installato una tenda chiusa climatizzata e un gazebo aperto. Si amplia così la postazione sistemata dal 29 novembre nella nuova area grazie a Comune di Siena, Siena Parcheggi, 186° Reggimento paracadutisti “Folgore”, Croce Rossa Italiana.Il drive through è operativo dalla fine di aprile, inizialmente nel parcheggio “San Francesco”. Da allora sono stati effettuati con questa modalità 13.416 tamponi, di cui 1.072 nei primi dieci giorni del mese di dicembre.