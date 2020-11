Sventola la mascherina e compila un’autocertificazione illeggibile, la polizia lo multa

Sventolava la mascherina invece di indossarla in via Banchi di sopra in un orario in cui c’erano tante persone, per questo è stato multato dalla polizia. Al richiamo degli agenti l’uomo, mostrando insofferenza, ha riferito di voler prima consumare un caffè e che poi, eventualmente, avrebbe indossato il citato dispositivo di protezione. Infastidito dal controllo, in modo illeggibile ha compilato innanzi agli agenti un’autocertificazione fornitagli. Reso edotto della violazione commessa per il mancato uso corretto della mascherina, ha poi continuato a mostrare insofferenza per l’operato degli agenti che, al termine, sono riusciti a contestargli, negli uffici della Questura, la multa prevista.