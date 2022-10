Suvignano, al via i lavori per il nuovo ostello. Mottura: “Cantiere a inizio 2023”

Partiranno tra la fine del 2022 e l’inizio del prossimo anno i cantieri per il nuovo ostello che sarà ospitato nella tenuta di Suvignano. A confermarlo è stato l’amministratore unico dell’azienda, che si trova tra Murlo e Monteroni d’Arbia, Giovanni Mottura, a margine della Festa della legalità 2022. Il progetto è stato finanziato con i fondi di Ente Terre toscane e prevede la ristrutturazione del casale centrale che diventerà, appunto, un ostello capace di contenere quaranta posti letto . “Saranno accolti sia i pellegrini che percorrono la Francigena che i ragazzi che vengono qui a partecipare a iniziative per fini di legalità”, ha detto Mottura. Per l’inizio del 2023 è prevista anche la cantierizzazione di una nuova Sala della legalità, che si troverà sotto l’Ostello. Intanto Mottura ha mandato un messaggio al nuovo Governo che si sta formando in queste ore: “Spero che siano d’accordo nel rendere le regioni del Centro Italia, e non solo quelle del Mezzogiorno, destinatarie dei fondi per i beni confiscati. Purtroppo la mafia è arrivata anche qua tanto tempo fa”. Quanto ai finanziamenti per Suvignano, ha aggiunto, “non posso pensare che non si possa proseguire a investire risorse”.