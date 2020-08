“Susanna Ceccardi come Luigi De Mossi rappresenta il cambiamento”

“Susanna Ceccardi rappresenta quel cambiamento che c’è stato già a Siena nel 2018 con Luigi De Mossi”, così interviene l’assessore alla salute del Comune di Siena Francesca Appolloni, candidata per le elezioni regionali con Toscana Civica per il cambiamento, lista che fa parte dello schieramento di centrodestra. “Credo che Susanna sappia interpretare con intelligenza e con empatia le esigenze dei cittadini – spiega-, per il percorso che ha fatto in passato saprà rispondere perfettamente al ruolo di governatore della regione”.

Nel suo percorso l’assessore Appolloni vede invece ” una continuità civica e personale – dice- ed una continuità nella modalità scelta dall’avvocato De Mossi, candidato a sindaco civico appoggiato dai partiti di centrodestra, e questa mia decisione. In consiglio regionale porterò la mia esperienza vissuta nella giunta”.

Il motivo che l’ha portata a correre nelle fila di Toscana Civica per il cambiamento, fa sapere Appolloni “è perché rappresenta il mio sentire e perché sono stata avvicinata con grande cordialità e dimostrazione di stima dalle persone che compongono il gruppo”.

Marco Crimi