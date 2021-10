Suppletive, cauto ottimismo nel centrosinistra: Letta avanti a Siena e provincia e a Cortona

Dopo 191 sezioni Enrico Letta è avanti col 49,33% dei voti nel collegio di Siena – Arezzo. Il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi ha invece ottenuto il 39,38%. Marco Rizzo, PC, arriva al 4,44% mentre la candidata Elena Golina, candidata di Pap, ottiene il 2,76%. Tommaso Agostini, movimento 3V, ottiene l’1,36. Aurigi, Italexit, si ferma all’1, 58% mentre Angelina Rappuoli, MNI, è al 1,17%. Nel collegio di Siena-Arezzo l’affluenza è pari a 35,93%. Nell’entoruage del Pd trafila ottimismo anche, negli altri comuni del collegio sarebbe avanti ancora Letta rispetto al suo sfidante Marrocchesi Marzi nel comune di Siena e a Cortona. Più che dimezzata l’affluenza nel collegio uninominale di Siena: l’asticella si ferma al 35,93%, rispetto al 78,51% delle politiche del marzo 2018. Enrico Letta, segretario del Pd e candidato del centrosinistra alle elezioni suppletive per il collegio di Siena-Arezzo, è arrivato qualchede ora fa all’Hotel Garden di Siena, luogo scelto come suo comitato elettorale e da dove lo stesso Letta seguirà lo spoglio. Ad accoglierlo c’erano alcuni membri del suo staff e alcuni esponenti del Pd locale. Nell’hotel sono numerose le bandiere con i simboli del Partito Democratico e dell’alleanza politica che appoggia Enrico Letta nella corsa per il seggio in Parlamento. Il segretario del Pd ha salutato i giornalisti e gli operatori televisivi presenti nell’albergo. Nella struttura c’è anche Simona Bonafè, segretario dem per la Regione Toscana, e sono attesi sia Eugenio Giani, Governatore della Toscana, che Dario Nardella, sindaco di Firenze. Nei tre comuni senesi dove si vota per le amministrative l’affluenza cresce solo a Monticiano dove ha votato il 73,53% degli elettori contro il 72,36% di qualche anno fa.