Suppletive, Migliorino(M5S): “Letta può fare a meno di Renzi”. Azione fa il patto con i civici e chiude al Pd

Di Renzi e Italia Viva si può fare a meno. Questa è la sintesi della riflessione di Luca Migliorino, deputato senese M5S eletto alle politiche del 2018 nel collegio plurinominale Toscana 4.

Migliorino affronta l’argomento delle elezioni suppletive per il seggio Toscana 12 e parla della candidatura di Enrico Letta. “La posizione dei 5 Stelle è di sostegno al candidato Letta come parte di un percorso programmatico e politico. Questo è il primo passo di una coalizione che poi guarderà alla tornata elettorale delle amministrative nel 2022 ed alle politiche e alle comunali per Siena nel 2023. Dobbiamo fare capire ai cittadini che un percorso insieme e possibile anche se abbiamo le nostre differenze”, dice.

Un fronte politico, quello paventato da Migliorino, che comprende Pd, grillini e Leu. Su Italia Viva al momento il deputato non pone paletti, “ma a Siena tutti dicono ‘se c’è Renzi non voto il centrosinistra’, questa è stata la classica frase delle ultime elezioni politiche – chiarisce Migliorino-. La presenza di Italia Viva in questa coalizione potrebbe togliere elettori invece di portarli: chi vota M5S può accettare la candidatura di Letta ma molti difficilmente accetterebbero Renzi. Questa è una cosa che può valere anche per Leu e il Pd”.

Intanto i movimenti nel centrosinistra continuano. Proprio Renzi ha avvertito Letta: “se vuole ci siamo, siamo disponibili” ma “se è convinto di aver vinto e vuol fare un accordo col M5s e basta, noi andiamo da soli” . Azione invece sta guardando al mondo delle liste civiche per portare avanti un candidato proprio, ma resta anche aperto lo scenario di un tandem con i renziani per avere una candidatura alternativa da contrapporre a Pd e centrodestra. Inoltre, a quanto si apprende, il partito di Calenda avrebbe ormai chiuso all’alleanza con Letta. “Con i civici avevamo già un discorso avviato per scegliere un uomo del territorio. Adesso si sta delineando una posizione, in serata avremo la decisione finale”, questo il breve commento rilasciato dagli organi locali di Azione.

Da Omnibus, programma di La7, interviene la segretaria regionale del Pd Simona Bonafè: “se Italia Viva non dovesse sostenere la candidatura di Letta farebbe da una parte un grandissimo errore e dall’altra un grande regalo alla destra”, mentre su Twitter Andrea Marcucci, senatore del Pd, tende una mano alle altre forze riformiste: “Spero che Italia Viva ed Azione confermino a Siena la loro appartenenza al centrosinistra. Spero che Enrico Letta si attivi di conseguenza”.

Prosegue invece spedita e senza intoppi la campagna di Tommaso Marrocchesi Marzi, candidato del centrodestra. Oggi Marrocchesi Marzi sarà a Cortona, nella parte aretina del seggio, insieme al leader della Lega Matteo Salvini. “Dall’inizio della mia campagna elettorale, domani è la mia seconda visita nella città di Cortona. Un altro esempio di vicinanza alla gente e al territorio. E di serio impegno”, ha scritto Marrocchesi Marzi sui social.

MC