Suppletive a Siena, Marrocchesi Marzi incontra Rosso(FdI): “La vittoria è a portata di mano”

Blitz del candidato del centrodestra per le elezione suppletive a Siena Tommaso Marrocchesi Marzi al circolo Giorgio Almirante di Fratelli d’Italia Siena in Viale Curtatone. Marocchesi Marzi ha incontrato Lorenzo Rosso, dirigente nazionale di FdI e presidente del Circolo, Simona Santoro del coordinamento comunale ed alcuni militanti ed iscritti del Partito di Giorgia Meloni. “Un incontro molto costruttivo dove Marrocchesi Marzi ci ha delineato la linea che intende seguire ed ha tratteggiato parte del suo programma elettorale ricco di spunti interessanti per il rilancio economico e di sviluppo della nostra area. Questa volta è veramente a portata di mano una vittoria nel collegio, dove il Pd ha distrutto ed umiliato un intero territorio”, dice Lorenzo Rosso.