Suppletive a Siena, Buffagni propone Uggetti come candidato M5S-Pd, lui frena: “Il territorio deve esprimere il rappresentante”

Simone Uggetti, ex- sindaco di Lodi, come candidato unitario di M5s e Pd a Siena per le elezioni suppletive che si terranno in autunno. La proposta arriva dal parlamentare grillino Stefano Buffagni che ha fatto il nome di Uggetti, per “dare un segnale” visto che ” come M5S abbiamo fatto alcune evoluzioni e cambiato alcune posizioni all’inizio molto estreme e che si sono un po’ moderate”. L’ex-primo cittadino di Lodi, , di recente assolto in appello nel processo per la presunta turbativa d’asta su un bando per la gestione delle piscine comunali (per questa accusa fu arrestato nel 2016 ndr.), all’AdnKronos ha commentato le parole di Buffagni: “Ora mi godo questa libertà, del doman non v’è certezza. Vengo da una cultura politica dove sono abituato che è buona cosa che siano i territori a esprimere i loro rappresentanti”, per cui, spiega Uggetti, “al di là della mia disponibilità o meno, francamente mi sembrerebbe molto più sensato se fossero i cittadini di Siena e della provincia, i partiti e chi ha la titolarità della scelta a fare questo tipo di valutazione”.