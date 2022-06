Suono e immagine protagonisti, alla Chigiana nasce la grande musica da film

Lavori di composizione, orchestrazione e sound design. A realizzarli sono stati dieci allievi della Chigiana che hanno partecipato al Film scoring intensive program, corso internazionale di musica per film.

I giovani sono stati seguiti per tre settimane da uno staff composto da grandi professionisti del settore, molti dei quali provenienti da Hollywood. Poco fa, nella serata conclusiva del progetto, i ragazzi hanno presentato al pubblico 10 clip video tratti da film con musiche originali, della durata di 3 minuti, scritte per un’orchestra sinfonica di 42 elementi, grazie alla collaborazione con Orchestra della Toscana.

Gli allievi, dicevamo, si sono formati con migliori specialisti di tutto il mondo come Tim Starnes che lavorato a Il Signore degli Anelli e King Kong o Alessio Miraglia che collabora per le produzioni Netflix e Disney

“Ci siamo applicati molto. E i nostri professori ci hanno seguito attentamente lungo ogni passo che abbiamo dovuto fare. Abbiamo quindi letto la scena ed interpretato i personaggi per cercare di dare loro emozioni per poi tradurle in musica”, spiega Giuseppe Lodi, uno dei ragazzi che hanno partecipato al corso. “Il processo è stato lungo e complesso”, ha aggiunto.

“Il lavoro è stato molto intenso: siamo partiti dalle direttive del direttore del film e da qui si è costruita ‘idea della musica. Poi abbiamo dovuto affrontare il processo di scrittura, di stesura, ascoltare la musica attraverso le tecnologie. Dopo questo siamo andati a registrare con l’orchestra. Poi c’è stata la fase del montaggio, e del mockup”., dice invece Giorgia Longo, un’altra degli studenti presenti.

Il coordinamento del corso è affidato a Nicola Sani e Antonio Artese, curatore del Chigiana global academy program. “La musica per film è qualcosa che riguarda un gruppo, un lavoro di equipe. Quello che abbiamo fatto è stato possibile grazie al fatto che abbiamo portato a Siena una squadra di grandi professionisti”, ha detto Sani.

“Questa è un’offerta formativa nuova, ma in continuità con il passato – osserva il presidente della Chigiana Carlo Rossi-. Riprendiamo una tradizione che ha visto maestri come Ennio Morricone e Nicola Piovani. Il corso ha coinvolto delle eccellenze mondiali e, da parte della Chigiana, prosegue la vocazione internazionale verso i giovani”

A collaborare con la Chigiana è stata Toscana Film Commission, dipartimento di Fondazione Sistema Toscana. “Ci è venuta quest’idea pensando ad una vocazione di Siena che ci potesse aiutare a proiettare la nostra Regione nel mondo internazionale delle proiezioni cinematografiche”, così la direttrice Stefania Ippoliti

EG