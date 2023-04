Subisce il furto di due biciclette elettriche. La Polizia di Stato la ritrova una e la restituisce al proprietario, poi identifica il minorenne che le aveva rubate

La Polizia di Stato ha rintracciato e identificato un minorenne che andava in giro con una bicicletta elettrica rubata.

Qualche giorno fa alla Questura di Siena un uomo ha denunciato il furto di due biciclette elettriche, asportate dal garage presso la sua abitazione dove le teneva custodite.

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, allertati dalla Sala Operativa, hanno effettuato subito le ricerche fin quando, in serata, è giunta una segnalazione, da parte del proprietario, che aveva visto transitare, in centro, due ragazzi proprio con le bici di sua proprietà.

Le ricerche dei poliziotti hanno avuto l’esito sperato, infatti, non lontano dal luogo dell’avvistamento, hanno individuato uno dei due ragazzi, che corrispondeva alla descrizione ricevuta.

Il giovane, alla vista della polizia, ha cercato di allontanarsi velocemente ma è stato fermato.

Avuta contezza, dai riscontri effettuati, che quella fosse effettivamente una delle due bici rubate, gli agenti l’hanno recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Il ragazzo, condotto in Questura unitamente alla madre, appositamente convocata, è stato identificato per poi procedere nei suoi confronti.

Allo stesso tempo i poliziotti hanno constatato che l’altra bicicletta era stata ritrovata dalla moglie del proprietario, lasciata, poco prima, vicino alla sua abitazione, probabilmente dall’altro giovane che, resosi conto dell’attenzione della polizia, aveva pensato di restituirla per non incorrere nei relativi controlli.