Su il sipario sulla 46esima edizione del Minimasgalano

È stata presentata questa sera, nella Contrada della Torre, la 46° edizione del Minimasgalano. “Era assolutamente necessario far rullare in Piazza del Campo i nostri tamburi”, ha commentato il sindaco di Siena, Luigi De Mossi. “Stiamo vedendo un lento riavvicinamento alle nostre tradizioni, alle nostre feste e ai due Palii”. “Credo, con tutto il dovuto rispetto per i politici di Roma, – ha concluso il primo cittadino – che questa città si debba costruire da sola le speranze di Palio. Noi non siamo più una repubblica e rispettiamo le gerarchie e le decisioni che arrivano dal governo. Credo però che, vedendo il comportamento tenuto, che Siena abbia un merito da riconoscere in qualche modo”.

Veronica Sali, presidente del gruppo piccoli della Contrada della Torre, ha voluto sottolineare come “in un anno così difficile i nostri piccoli sono quelli che hanno sofferto di più”. “Loro – prosegue – hanno perso due anni importanti, anni di vivere comune, tradizioni, Palio e tutto ciò che gira intorno al Palio”. “Siamo molto orgogliosi – ha concluso – di poter dire che il Minimasgalano è stata l’unica manifestazione ad essersi tenuta l’anno scorso in pandemia, confermando l’importanza che ormai ha all’interno del calendario contradaiolo”.

Emanuele Giorgi