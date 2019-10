Università sempre più accogliente, il rettore Frati: “Dagli affitti alla vita quotidiana, massima attenzione ai nostri studenti”

“ I contratti regolari negli affitti rendono maggiormente attrattiva una città per un bene prezioso come gli studenti fuorisede”. Parole del rettore dell’università Francesco Frati che, intervistato ai microfoni di Siena News, ha parlato della situazione degli affitti a Siena. È di qualche giorno fa la notizia dell’arresto di un 36enne a Siena(link qui). L’uomo fregava gli studenti universitari attraverso delle truffe che venivano che realizzate, prevalentemente, attraverso false inserzioni di affitti: dopo aver ricevuto bonifici dalle persone interessate, l’uomo spariva e diventava irrintracciabile.

“Quello che può fare l’università è mettere in contatto studenti con persone che vogliono affittare- continua Frati-. È chiaro che il nostro controllo deve fare sì che tutto sia fatto alla luce del sole. I contratti devono essere regolari e là tariffe giuste”. Bisogna avere occhio quindi alla sistemazione che si vuole cercare e in questo ambito ci può essere d’aiuto il Dsu della Toscana.E’nato infatti il nuovo servizio “Cerco Alloggio” finanziato dalla Regione Toscana e dall’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana reso disponibile mediante applicazione web-based, raggiungibile dalla home page del sito istituzione dell’Azienda DSU Toscana www.dsu.toscana.it, per supportare gli universitari toscani, vincitori e non di borsa di studio e alloggio, nella ricerca di una sistemazione (posto letto e/o stanza e/o appartamento) nelle principali sedi di Ateneo: Firenze, Pisa e Siena,

Gli studenti, tra cui gli studenti borsisti che si trovano nelle condizioni di chiedere e fruire del contributo affitto reso disponibile da ARDSU, possono consultare nel portale gli annunci completi di fotografie e tour virtuali di ogni ambiente, indirizzo, prezzi, contatti dei proprietari, ed altri dettagli utili. Ogni alloggio presente sulla piattaforma, prima della sua “pubblicazione” sul portale, viene visionato e verificato da parte dallo staff di Cerco Alloggio presente in ognuna delle città monitorate.

Con tale servizio si ritiene che gli studenti possano arrivare molto più rapidamente a reperire adeguata risposta ai propri bisogni, con un più alto livello qualitativo della offerta.

Si ritiene, infatti, che la piattaforma sia di stimolo anche per i proprietari di casa che, registrandosi e si proporranno, hanno la possibilità di fruire di un servizio qualificato di student housing che pubblica in dettaglio l’offerta e le relative condizioni, potranno accorciare gli i tempi usualmente impiegati per la locazione del proprio immobile.

Tutti gli utenti registrati possono consultare la sezione “Modulistica” per scaricare i fac-simile dei contratti di locazione ed altre informazioni utili, ed inoltre, possono accedere alla funzionalità “Contratto digitale” per la compilazione semplificata del contratto di affitto e all’applicazione “Calcolo del canone concordato” per determinare il valore del canone per i contratti di locazione agevolati.

“Si tratta di una misura concreta che si inserisce a pieno titolo nelle politiche della Regione Toscana – dichiara la Vice Presidente e Assessora all’Università della Regione Toscana Monica Barni – per favore una sempre più forte cittadinanza studentesca ed il diritto allo studio. Con questa piattaforma online che facilita lo scambio di domanda e offerta, gli studenti universitari, in cerca di un alloggio nella sede del proprio ateneo e spesso in balia di affitti a prezzi molto alti o non regolari, potranno trovare una sistemazione affidabile ad un prezzo calmierato”.

“Con questo nuovo ed ulteriore servizio e relativa piattaforma applicativa – dichiara il Presidente DSU Toscana Marco Moretti – rivolta agli studenti borsisti e non degli Atenei della Toscana, di facile utilizzo sia per chi cerca una opportunità che per i proprietari che propongono gli immobili, siamo certi di poter fornire adeguato contributo e supporto a tanti studenti fuori sede che hanno la necessità di reperire adeguata sistemazione. Si sottolinea che trattasi non di un semplice sito di annunci, ma gli studenti potranno contare su un servizio affidabile, di proposte visionate e coerenti informazioni, costantemente monitorato dalla nostra Azienda che si preoccuperà di garantire un controllo costante sulla resa dell’azione di incontro domanda-offerta di alloggio”.