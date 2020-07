Strade gialle al via, la contrada dell’Aquila si mobilita per il suo territorio

“Finalmente, il prossimo fine settimana, le vie del territorio della Nobile Contrada dell’Aquila ospiteranno Strade gialle, un’iniziativa programmata da tempo con il coinvolgimento degli esercenti del nostro rione, e che sarà realizzata grazie alla fattiva collaborazione offerta dall’amministrazione comunale”. A dare la notizia, in una nota stampa, è lo stesso Priore della contrada Francesco Squillace.

Si inizia venerdì 24 e sabato 25 luglio, “prime date di una serie di eventi che ci auguriamo di poter replicare per tutti i fine settimana dei mesi di luglio e agosto, con l’obiettivo di ravvivare e rilanciare il nostro territorio- prosegue Squillace-, nella consapevolezza che la Contrada ha l’obbligo di impegnarsi a fondo nella difesa e sviluppo dello stesso, specialmente in una fase critica come quella attuale, garantendo, altresì, il rispetto delle esigenze delle istituzioni ivi presenti e dei residenti”.

“L’auspicio è che Strade gialle possa essere un’occasione per sperimentare, almeno per certi giorni e certi orari, la totale pedonalizzazione di Via di Città e Via San Pietro – con ovvio riferimento alle parti comprese nel territorio dell’Aquila, pur nell’assoluta disponibilità a un’ampia collaborazione con le Consorelle confinanti – il rilancio di Via del Capitano, o il recupero di Piazza Jacopo della Quercia, che da troppo tempo ha smesso la funzione di attraente monumento e vitale spazio civico, divenendo per consuetudine un triste parcheggio a ridosso della mole gotica della Cattedrale – conclude- In una tale prospettiva la Piazza Postierla non potrà che rappresentare il fulcro di un tale progetto, immaginandolo come uno spazio destinato alla nostra Contrada, affinché in occasione di Strade gialle essa possa allestirvi una propria attività ludica, culturale e sociale connessa con quella delle vie circostanti”.