“Scuole di Siena, non ci sono criticità. Studenti possono continuare attività in sicurezza”

“Ad oggi non si sono riscontrate criticità, ci vengono poste nuove cose da risolvere, ma sono comunque piccole problematiche. Gli alunni e il personale possono continuare le attività in sicurezza e tranquillità”. Questo il commento dell’assessore ai lavori pubblici del comune di Siena Sara Pugliese a due settimane dalla prima campanella.

Sui lavori pubblici la novità è che “a metà ottobre inizieremo l’intervento nella strada di Terrensano e Belcaro, so che i residenti lo aspettano da anni”, lo annuncia l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Siena Sara Pugliese. “Sono state fatte le varie particelle, con i residenti abbiamo trovato subito un dialogo e non siamo ricorsi ad espropri. I tempi di gara dovrebbero terminare in pochi giorni e mi auguro di iniziare tra settimane”, prosegue.

“Camollia, fine lavori entro settembre”. “Stiamo facendo lavori di lastricatura nelle zone di Camollia, sarà chiusa in fase diverse fino alla fine ddi ottobre. Rimetteremo le lastre nei punti dove erano state fatte le ‘toppe’ di asfalto per ridare dignità e decoro alla zona. Saranno interventi sulle singole lastre e su quelle che sono rovinate”, spiega l’assessore ai lavori pubblici che poi, rivolgendosi ai ristoratori e abitanti della zona, dice, “non essendo un lavoro sull’intera pavimentazione è permesso ai ristoratori di lasciare i tavolini fuori ed è consentito il passaggio pedonale. La strada è soltanto chiusa il transito”. Poi Pugliese aggiunge: “per via Tommaso Pendola agiremo con lavori puntuali di lastricatura e a ottobre partiremo con l’asfaltatura in altre zone della città come in via Piccolomini e in via Simone Martini, in via Don Minzoni ed in via Girolamo Gigli”.

MC