Strade di Siena, la Via Lauretana protagonista su “In viaggio col tubo”

La Via Lauretana protagonista sui social, grazie al canale youtube “In viaggio col tubo”. Nell’ambito di Strade di Siena, il portale di accoglienza per il turismo outdoor e la promozione sui canali social della destinazione Siena e del suo territorio, in collaborazione con il Comune di Siena e i Comuni di Asciano, Sinalunga e Montepulciano è stato girato un video da Giorgio e Martina, i due protagonisti del canale social. La prima parte da Siena ad Asciano uscirà l’8 marzo e la seconda da Asciano a Cortona il 15 marzo. I due travelblogger Giorgio e Martina, i protagonisti del canale“In Viaggio col tubo”, accompagneranno per mano lo spettatore alla scoperta di scorci e angoli meno conosciuti ed autentici dell’antico cammino dando consigli pratici di visita. Iniziano il loro viaggio a piedi sulla Via Lauretana senese partendo da Siena per proseguire in bici attraverso il territorio.

In viaggio col tubo. Giorgio e Martina, in coppia dal 2007, al lavoro dal 2013, in viaggio da sempre. Sono una coppia di architetti laureati al Politecnico di Milano, dedicati all’esplorazione del mondo per la promozione del turismo sul web. Invece del tipico script di solo testo sui luoghi visitati si sono specializzati in un approccio da Travel Vlogger, ossia realizzano dei video ispirazionali e promozionali, pubblicabili su canali web ed usufruibili da chi ama i viaggi. Essendo videomaker professionisti, nei video puntano molto sulla qualità tecnica, oltre che su una buona dinamicità di regia e sul costante corredo di informazioni utili per i viaggiatori, allo scopo di garantire massima visibilità ai luoghi visitati. Grazie a queste caratteristiche sono diventati il più influente canale di viaggi italiano per chi cerca informazioni sulle destinazioni.

Si ringrazia per la gentile collaborazione alla realizzazione del video Sopraintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo; Ministero della Cultura-Pinacoteca nazionale di Siena; Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala; Arcidiocesi di Siena Colle di Val d’Elsa Montalcino e Arciconfraternita Santa Caterina da Siena.