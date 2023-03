Strade Bianche, Pidcock trionfa nella diciassettesima edizione

L’inglese Thomas Pidcock, 24 anni, ha vinto la 17esima edizione delle ‘Strade Bianche’. Secondo si è piazzato il francese Valentin Maduadas, terzo il belga Tiesj Benoot.

A 50 chilometri dall’arrivo il vincitore ha avviato l’azione che lo ha portato alla vittoria , nello sterrato Monte Sante Marie, il più difficile, dove si è trovato a suo agio per le sue caratteristiche di ciclo crossista e di mountain biker. Negli sterrati Pidcock ha sempre aumentato il suo vantaggio sugli inseguitori mai riusciti ad avvicinarsi nell’asfaltato. Il ciclista inglese è arrivato a Siena affrontando l’impegnativa salita di Fontebranda con un vantaggio sufficiente per poter arrivare, dopo 4 ore e 31 minuti da solo in una piazza del Campo affollata di amanti del ciclismo, grazie anche alla giornata di sole. Domani la manifestazione prosegue con la corsa riservata a 6.500 amatori.

Questa mattina invece Demi Vollering della Team SD Worx ha vinto la nona edizione della ‘Strade Bianche Women Elite’ ed ha preceduto al fotofinish Lotte Kopecky, Team SD Worx e Kristen Faulkner, Team Jayco AlUla.

“Penso che la mia vittoria sia stata una sorpresa anche per Lotte ma nel finale ho dato il massimo. E’ stato un epilogo molto emozionante. Negli anni precedenti ho sempre lavorato per le mie compagne di squadra in questa corsa quindi per me questo successo vale tantissimo”, queste le sue parole.