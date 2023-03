Strade Bianche, Pidcock: “La vittoria non era nei miei piani ma avevo la sensazione che sarebbe accaduto qualcosa di buono”

“Ci vorrà del tempo prima di assimilare questa vittoria perché quando sono venuto a Siena non era nei miei piani. Onestamente questa settimana avevo la sensazione che oggi sarebbe successo qualcosa di grosso e così è stato”. Lo ha detto Thomas Pidcock, vincitore della la 17esima edizione delle ‘Strade Bianche’. A 50 chilometri dall’arrivo il vincitore ha avviato l’azione che lo ha portato alla vittoria , nello sterrato Monte Sante Marie, il più difficile, dove si è trovato a suo agio per le sue caratteristiche di ciclo crossista e di montain biker. Negli sterrati Pidcock ha sempre aumentato il suo vantaggio sugli inseguitori mai riusciti ad avvicinarsi nell’asfaltato. Il ciclista inglese è arrivato a Siena affrontando l’impegnativa salita di Fontebranda con un vantaggio sufficiente per poter arrivare, dopo 4 ore e 31 minuti da solo in una piazza del Campo affollata di amanti del ciclismo, grazie anche alla giornata di sole.