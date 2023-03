Strade Bianche, le modifiche alla viabilità di Castelnuovo Berardenga

Il territorio di Castelnuovo Berardenga si prepara ad accogliere il passaggio delle gare ciclistiche professionistiche internazionali “Strade Bianche” e “Strade Bianche Woman Elite”, in programma sabato 4 marzo, e la gara ciclistica amatoriale competitiva “Gran Fondo Strade Bianche”, fissata per domenica 5 marzo. I due appuntamenti saranno un’ulteriore occasione di promozione territoriale, grazie alla partecipazione di atleti e amatori da tutto il mondo e alla diretta televisiva a livello nazionale e internazionale. Il passaggio delle gare comporterà alcune modifiche provvisorie alla viabilità, in particolare nelle zone di Castelnuovo Berardenga, Monteaperti e Casetta.

Sabato 4 marzo il passaggio sul territorio castelnovino della gara “Strade Bianche Woman Elite” è previsto fra le 12 e le 13, mentre i partecipanti alla competizione professionista maschile “Strade Bianche” arriveranno fra le ore 15 e le ore 16. Le zone attraversate dalle due manifestazioni ciclistiche sono comprese fra l’uscita di Castelnuovo Berardenga sul raccordo autostradale Siena-Bettolle, il capoluogo, Pacina, San Piero in Barca, Monteaperti e il Ponte di Vallina. Le strade interessate saranno chiuse mezz’ora prima del passaggio della testa delle corse e saranno riaperte una volta transitati tutti i partecipanti e tutte le vetture di supporto.

Domenica 5 marzo la gara ciclistica amatoriale competitiva “Gran Fondo Strade Bianche” attraverserà il territorio castelnovino tra le ore 10.25 e le ore 13.40 nel tratto compreso tra Torre a Castello, Castelnuovo, Pacina, San Piero in Barca, Monteaperti e Vallina. Le strade interessate saranno chiuse poco prima del passaggio della testa della corsa e riaperte dopo circa un’ora, con la raccomandazione di prestare attenzione a possibili partecipanti che potrebbero transitare sulle strade della gara amatoriale una volta riaperta la strada.

Le fasi principali della corsa femminile “Strade Bianche Woman Elite” e l’intera gara maschile “Strade Bianche” saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport2, dalle ore 13.50, e su RaiDue, dalle ore 14. È prevista, inoltre, la diretta streaming su Eurosport Watch e Discovery+ dalle ore 13.50 (previo abbonamento) e su Rai Play dalle ore 14, gratuitamente. Il dettaglio degli orari del passaggio sul territorio di Castelnuovo Berardenga delle due gare ciclistiche professionistiche e della gara ciclistica amatoriale competitiva “Gran Fondo Strade Bianche” sono pubblicati sul sito www.comune.castelnuovo.si.it.