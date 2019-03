Strade bianche: la sicurezza corre su due ruote all’auditorium di Cassa e Scuola Edile di Siena

In occasione dell’attesa 13 edizione della corsa in linea Strade Bianche di Siena, domani 7 marzo si svolgerà nell’auditorium di Cassa e Scuola Edile in via R. Franci, 18 una giornata interamente dedicata alla sicurezza nell’organizzazione degli eventi temporanei.

“Le Buone Strade”, così si intitola l’iniziativa, è un evento promosso e ideato da Cantierepro.com, il portale sulla sicurezza in cantiere, in collaborazione con il Gruppo RCS Sport per approfondire il tema insieme a esperti di rilevo nazionale, che apporteranno il loro contributo nella difficile, ma quanto mai importante questione della safety & security nell’organizzazione degli eventi temporanei. Partner dell’iniziativa, Hub Studio, La Gazzetta della Sport e GAe Engeneering, società di ingegneria e consulente in tutti gli eventi sportivi di RCS Media Group.

Molti gli sponsor de Le Buone Strade, primi fra tutti Cassa Edile e Scuola Edile di Siena, che ospiteranno l’iniziativa al loro auditorium, il Collegio dei Periti Industriali e il Collegio dei Geometri della provincia di Siena, gli Ordini Professionali degli Architetti e degli Ingegneri di Siena.

Ad inaugurare la giornata i saluti istituzionali del Presidente di Cassa e Scuola Edile di Siena ed esponente di ANCE, Giannetto Marchettini insieme ai presidenti degli Ordini e dei Collegi provinciali.

La mattina il dibattito si svilupperà con un approccio più tecnico dedicato agli addetti ai lavori, con interventi da parte della dottoressa Giovanna Panti, di Si Soluzioni Impresa, società di consulenza aziendale specializzata nella sicurezza sui luoghi di lavoro e in cantiere, l’ingegner Danilo De Filippo, ITL di Siena, che esporrà il concetto di sicurezza sul lavoro negli eventi pubblici, l’ingegner Paolo Ceccotti del comune di Siena parlerà del progetto del Palio come Cantiere Unico, il Geom. Antonio Tizzani del comune di Siena, darà uno spaccato dell’approccio tra la gara ciclistica e il cantiere stradale. Il geometra Alessio Cencioni, di HUB Studio e co-fondatore di Cantierepro.com, interverrà con un approccio sul Duvri e l’esigenza di valutare le interferenze il cronoprogramma nell’organizzazione degli eventi. A seguire il comando dei Vigili del Fuoco di Siena contribuirà al dibattito trattando l’argomento della sicurezza in affiancamento alla Protezione, Safety & Security.

Grande attesa per l’intervento dell’RSPP di RCS Mediagroup, il dottor Giuseppe Ingannamorte, sulla gestione delle gare in linea da parte di RCS Sport e dell’ingegnerGiuseppe Amaro di GAE Engeneering che porterà la sua esperienza nella valutazione dei rischi per eventi in spazi non dedicati a questa finalità.

Il pomeriggio sarà dedicato alla sensibilizzazione delle associazioni che si occupano di organizzare eventi temporanei e che hanno l’esigenza di attenersi a determinate prerogative perché la manifestazione avvenga nei limiti di sicurezza previsti per legge. I relatori tratteranno dei protocolli di sicurezza, dei documenti necessari e delle loro esperienze nell’organizzazione del Palio e delle gare sportive. Ospiti del dibattito esponenti della regione Toscana, che si interfacceranno con la platea per quanto riguarda la verifica e i collaudi sugli allestimenti temporanei.

“La nostra volontà è quella di programmare un appuntamento annuale sugli eventi temporanei in cui gli intervenuti rappresentino il massimo del livello di competenza nazionale, sia Istituzionale che Tecnica – questa la mission dichiarata da Gabriele Bossi, co-fondatore di CantierePro – per questo ringraziamo la struttura del gruppo RCS Sport che si occupa del servizio di Prevenzione e Protezione con il dottor Ingannamorte che si è reso disponibile a creare questa splendida iniziativa”.

L’evento è aperto a tutti, previa iscrizione, e rilascia crediti formativi professionali per i Collegi e gli Ordini professionali coinvolti. Per info e iscrizioni visitare il sito Cantierepro.com, oppure https://www.scuolaedilesiena.it/news/.

“Oltre il 30% dei posti disponibili è già stato occupato dagli utenti tramite la fase di pre-accreditamento che continuerà fino al 6 marzo – prosegue Bossi – Questi numeri dimostrano la bontà dell’iniziativa e la volontà di avere in chiusura la programmazione de La seconda strada per l’anno 2020”.