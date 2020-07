Strade Bianche, ecco le modifiche alla viabilità cittadina

Per lo svolgimento della gara ciclistica per professionisti “Strade Bianche” maschile e femminile, in programma per sabato prossimo, 1° agosto, sono state disposte alcune modifiche alla circolazione.

Le principali vie interessate dal transito degli atleti sono: via Chiantigiana, Bottega Nuova, via delle Tolfe, Berlinguer, A. Moro, R. Bianchi Bandinelli, rotatoria e viale Sclavo, via Fiorentina, Cappuccini, Collinella, Strada di Pescaia, Esterna Fontebranda, Santa Caterina, Terme, piazza Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto, Rinaldini e piazza del Campo. Per evitare di trovarsi bloccati in attesa del passaggio dei corridori, in orario 14.50-16 e 17,30-19, si suggeriscono percorsi alternativi, quali: la tangenziale per gli attraversamenti da nord a sud della città e viceversa; viale Toselli, viale Sardegna, viale Mazzini, viale Don Minzoni per la zona stadio e centro; tangenziale, Ruffolo, viale Toselli, viale Sardegna e Ponte di Malizia per l’Ospedale Le Scotte; per chi proviene dalla S.R. 408 per recarsi in ospedale si consiglia di non percorrere strada di Scacciapensieri, ma viale Sardegna, ponte di Malizia e viale Bracci; per il quartiere di S. Miniato utilizzare via Berlinguer, viale Bracci, Malizia e viale Mazzini.

Dalle ore 6 alle ore 21 del 1°agosto, divieto di transito e sosta con rimozione coatta in tutta piazza del Campo (interessata, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Duprè e Salicotto, anche da un divieto di transito dalle 14 di oggi alle 6 di sabato 9). Nel Casato di sotto divieto di transito e di sosta con rimozione dalle 10 di domani fino al termine delle manifestazioni. Divieto di transito in Esterna Fontebranda, Fontebranda (nel tratto compreso tra le intersezioni con Esterna Fontebranda e S. Caterina), S. Caterina, Terme, Banchi di sotto, Rinaldini; inoltre divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 t. in via del Casato di sopra, e divieto di sosta con rimozione forzata in via della Fonte.

Fino alle ore 21 del primo agosto il divieto di sosta con rimozione interesserà: via Esterna Fontebranda, Fontebranda (tra Esterna Fontebranda e S. Caterina), S. Caterina, Terme, Banchi di sotto, Rinaldini.

Sempre il 1° agosto dalle ore 12 alle 21 in via G. Duprè, tra via della Fonte e via del Mercato, sarà istituito un divieto di transito per tutti i veicoli (esclusi quelli al seguito della corsa, autorizzati al transito da via della Fonte a via del Mercato), e un divieto di sosta con rimozione a partire dalle 8; divieto di transito agli autocarri di massa superiore a 22 quintali in via della Sapienza e senso unico di marcia in via del Cavalletto verso via dei Termini.

Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata fino alle 21 del primo in viale XXV aprile (in tutta l’area del parcheggio a pagamento), in viale C. Maccari, in tutta l’area interna della Fortezza, e in viale della Vecchia, mentre in viale L. Cadorna divieto di sosta con rimozione coatta.

Inoltre, dalle ore 10 fino al termine delle corse è sospeso il parcheggio taxi in piazza Indipendenza e la linea di autobus che transita in via Esterna Fontebranda.

Lo spazzamento meccanico previsto nella zona di viale V. Veneto e XXIV maggio non sarà effettuato.

(Foto di repertorio)