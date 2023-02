‘Strada per Strada’, continua senza sosta la campagna di Fabio Pacciani: prossimo appuntamento Porta Ovile

Fabio Pacciani continua la campagna elettorale ‘Strada per Strada’ con nuovi appuntamenti. Giovedì 9 febbraio alle ore 18, il candidato sindaco del Polo Civico Siena sarà in via Beccafumi 11 per ascoltare le istanze dei cittadini di Porta Ovile e del centro storico. Dopo San Miniato, Vico Alto e Due Ponti, Strada per Strada tocca Porta Ovile, grazie alla grande richiesta dei cittadini che hanno voluto fortemente questo appuntamento.

“La numerosa partecipazione dei cittadini – commenta Fabio Pacciani, candidato sindaco del Polo Civico Siena – ci ha portato a fissare una nuova tappa di ‘Strada per Strada’ non prevista nel nostro calendario. Dopo numerose richieste, abbiamo deciso di ritornare nel centro storico ascoltando una parte dei cittadini che vivono all’interno delle mura. Non sarà l’unica, le richieste e la voglia di partecipare sono tante e di questo ne siamo infinitamente grati, per questo stiamo già organizzando nuovi appuntamenti per progettare insieme ai cittadini il futuro della città”.