Strada di Terrensano e Belcaro, sì al progetto di messa in sicurezza

Approvato dal Comune, con determina dirigenziale n. 906 dello scorso 12 maggio, il progetto esecutivo per la messa in sicurezza di un tratto della strada comunale di Terrensano e Belcaro dove, a seguito delle copiose piogge che avevano interessato il territorio senese, nel novembre 2016 si era verificato uno smottamento con lo sviluppo di due aree di frana differenti a poca distanza l’una dall’altra a valle della strada.

<<L’intervento di ripristino – informa l’assessore ai Lavori Pubblici Sara Pugliese – prevede un costo complessivo di 550mila euro finanziato dai fondi regionali per il Programma della difesa del suolo 2020>>.

Il progetto, redatto dagli uffici comunali, con il supporto di professionisti esterni, è infatti rientrato nei programmi “DODS”.

<<La soluzione scelta – prosegue Pugliese – prevede il ripristino della strada con la realizzazione di un’opera di sostegno con terre rinforzate impostate su un basamento in gabbioni metallici riempiti di pietrame. La gara per l’affidamento dell’esecuzione sarà bandita a breve, in modo che i lavori siano consegnati alla fine del prossimo mese di agosto>>.