Strada dei Tufi, 7 famiglie senza energia elettrica da più di 24 ore

Sono sette le famiglie che vivono in strada dei Tufi, esattamente ai numeri civici che vanno dal 40 al 52, che lamentano l’assenza di energia elettrica da più di 24 ore. Il disservizio è stato immediatamente segnalato con più telefonate al numero verde predisposto e una voce registrata comunicava l’orario di risoluzione, stimandolo intorno alle 15. L’orario è poi stato spostato alle 20, poi alle 22 e infine alle 23.

L’energia elettrica non è mai stata ripristinata, così come non è stato possibile parlare con un operatore, avendo atteso al telefono per più di un’ora.

Gli abitanti, presi dalla disperazione, hanno tentato di capire se il guasto riguardasse più zone della città, ma da una sommaria indagine, non sono risultate situazioni simili, neanche nel resto della strada dei Tufi. Sale intanto la rabbia dei residenti che sono senza luce da più di un giorno intero, preoccupati anche per il fatto che nelle abitazioni sono presenti anche anziani e bambini anche molto piccoli. Cresce anche il senso di impotenza e l’indignazione, in quanto non è mai stato possibile parlare con un responsabile o avere un rimedio temporaneo che sopperisse al forte disagio.

Le famiglie segnalano anche il danno economico causato dal mancato funzionamento di frigoriferi e congelatori che ha fatto inevitabilmente deteriorare molto cibo.

Arrivati a questa mattina, gli abitanti dei Tufi segnalano che anche le registrazioni del numero verde hanno smesso di dare ipotetici orari di ripristino.