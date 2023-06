Stosa Virtus: al via i festeggiamenti, Fabio Bruttini: “Lavoriamo già per il prossimo anno”

È l’ora della festa in casa della Stosa Virtus: all’hotel Garden, sono già iniziate le celebrazioni per coach Maurizio Lasi e per i propri giocatori, i veri protagonisti della stagione sportiva 2022-2023, che ha visto i rossoblù trionfare nella finale della fase a eliminazione contro Quarrata. Dopo anni di campionati lottati, senza però riuscire nella vittoria finale, la Virtus è riuscita quest’anno ad ottenere successi, non solo con la prima squadra, ma anche con il settore giovanile, in cui due squadre hanno raggiunto le finali nazionali.

“Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi – racconta coach Lasi -, perché io sono subentrato a coach Franceschini a poche settimane dalla fine della stagione e avevo paura che i giocatori non riuscissero ad avere immediatamente la giusta reazione. Sono contento però, che le cose siano andate diversamente: le ultime quattro sfide di regular season ci sono servite da preparazione ai playoff. Una volta raggiunto sul nostro obiettivo non ci siamo più fermati e sono più che soddisfatto del risultato finale”.

Se i giocatori intanto stanno festeggiando la promozione in serie B con i propri tifosi, non si può lo stesso dire della società, che sta già preparando le basi per il futuro.

“Oggi è una giornata da ricordare e in cui è doveroso festeggiare – commenta il presidente della Virtus, Fabio Bruttini -, ma da domani saremo già a lavoro per la stagione futura, perché dovremo farci trovare pronti. Tuttavia non posso non ringraziare tutte le persone che hanno lavorato sodo tutto l’anno per rendere possibile tutto questo, per cui il merito e le celebrazioni vanno a loro”.

Tra i festeggiamenti, non ha risposto assente, ovviamente, nemmeno Maurizio Sani, presidente di Stosa cucine e main sponsor della Virtus Siena. Oltre a festeggiare e a celebrare i suoi ragazzi, Sani ha già le idee ben chiare sul futuro.

“Non ho potuto seguire sempre la squadra – spiega Sani -, a causa dei numerosi impegni, ma devo dire, comunque, che i ragazzi sono stati forti e hanno reso questa stagione molto divertente, oltre che bellissima. Ho già parlato con il presidente Bruttini e ho deciso di stare vicino alla squadra, sia economicamente sia fisicamente, anche il prossimo anno, con la speranza di replicare tali risultati”.

Pietro Federici