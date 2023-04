Stefano Gasperini (Emanuele Montomoli sindaco): “Riportiamo Siena al centro dell’attenzione internazionale”

“Siena è un gioiello del patrimonio mondiale e dobbiamo valorizzare al meglio questa ricchezza”. Così Stefano Gasperini, candidato consigliere comunale della lista “Emanuele Montomoli Sindaco”. “Il nostro obiettivo è incentivare i visitatori a trascorrere più tempo nella nostra città e nel suo territorio, offrendo loro un’esperienza autentica e coinvolgente in ogni periodo dell’anno” ha poi aggiunto.

“Bisogna implementare i punti di informazione turistica e eventualmente aggiungerne di nuovi – spiega Gasperini – devono essere aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20, essere connessi tra loro e in grado di fornire ai visitatori informazioni dettagliate, assistenza per prenotazioni alberghiere e di tavoli ai ristoranti oltre a fornire informazioni su servizi, eventi e manifestazioni sia in città che in provincia”. “Vogliamo mettere in rete i sistemi museali e creare un ente che coordini gli eventi cittadini”, ha spiegato Gasperini. “Investiremo nelle realtà culturali e sportive già esistenti e aiuteremo a crearne di nuove, in modo da arricchire ulteriormente l’offerta turistica di Siena e del suo territorio”.

Gasperini è convinto che queste iniziative, insieme ad un forte sostegno alle attività commerciali e culturali locali, possano contribuire a rilanciare il turismo e la vitalità della città e dei suoi abitanti. “L’obbiettivo della lista Emanuele Montomoli Sindaco è far tornare Siena al centro delle attenzioni internazionali, come città di cultura, storia e bellezza”, ha concluso Stefano Gasperini. “Siamo pronti a lavorare insieme per realizzare questo obiettivo, e dare a Siena il rilancio che merita.”.